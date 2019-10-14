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WTA

Касаткина опередила Александрову, Гауфф вошла в топ-100 рейтинга WTA

Мария Шарапова располагается на 137-м месте

ТАСС, 14 октября. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 39-го на 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

Последний матч Касаткина провела 28 сентября, уступив в четвертьфинале турнира в Пекине датчанке Каролин Возняцки.

Еще одна российская спортсменка Екатерина Александрова опустилась с 35-го на 38-е место. На прошлой неделе россиянка вышла в полуфинал турнира в Линце, где уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко. В прошлом году россиянка дошла там до финала, поэтому сейчас потеряла часть заработанных очков и опустилась в рейтинге.

15-летняя американка Кори Гауфф поднялась на 39 позиций и впервые в карьере вошла в топ-100 рейтинга WTA, заняв 71-е место. Текущий сезон он начала за пределами топ-600. В воскресенье она впервые выиграла турнир WTA, став самой молодой победительницей турниров под эгидой организации с 2004 года, когда чешка Николь Вайдишова победила в Ташкенте также в возрасте 15 лет. Высшим достижением американки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона-2019.

Первая десятка рейтинга не претерпела изменений по итогам недели. Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, второе место занимает Каролина Плишкова из Чехии. Россиянка Мария Шарапова располагается на 137-м месте.

Рейтинг WTA от 14 октября:

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7096 очков;
  • 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940;
  • 3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5621;
  • 4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5495;
  • 5 (4). Бьянка Андрееску (Канада) - 5041;
  • 6 (6). Симона Халеп (Румыния) - 4962;
  • 7 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4776;
  • 8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4495;
  • 9 (9). Серена Уильямс (США) - 3935;
  • 10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3848...
  • 37 (39). Дарья Касаткина (Россия) - 1425;
  • 38 (35). Екатерина Александрова (Россия) - 1385;
  • 40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1355...
  • 42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) - 1306...
  • 57 (55). Светлана Кузнецова (Россия) - 1051...
  • 66 (66). Анна Блинкова (Россия) - 936...
  • 71 (110). Кори Гауфф (США) - 854...
  • 81 (78). Маргарита Гаспарян (Россия) - 749...
  • 89 (88). Анастасия Потапова (Россия) - 695...
  • 93 (92). Наталья Вихлянцева (Россия) - 654...
  • 137 (137). Мария Шарапова (Россия) - 466.
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