Касаткина опередила Александрову, Гауфф вошла в топ-100 рейтинга WTA

ТАСС, 14 октября. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 39-го на 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

Последний матч Касаткина провела 28 сентября, уступив в четвертьфинале турнира в Пекине датчанке Каролин Возняцки.

Еще одна российская спортсменка Екатерина Александрова опустилась с 35-го на 38-е место. На прошлой неделе россиянка вышла в полуфинал турнира в Линце, где уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко. В прошлом году россиянка дошла там до финала, поэтому сейчас потеряла часть заработанных очков и опустилась в рейтинге.

15-летняя американка Кори Гауфф поднялась на 39 позиций и впервые в карьере вошла в топ-100 рейтинга WTA, заняв 71-е место. Текущий сезон он начала за пределами топ-600. В воскресенье она впервые выиграла турнир WTA, став самой молодой победительницей турниров под эгидой организации с 2004 года, когда чешка Николь Вайдишова победила в Ташкенте также в возрасте 15 лет. Высшим достижением американки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона-2019.

Первая десятка рейтинга не претерпела изменений по итогам недели. Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, второе место занимает Каролина Плишкова из Чехии. Россиянка Мария Шарапова располагается на 137-м месте.

Рейтинг WTA от 14 октября: