Российский теннисист Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

ТАСС, 14 октября. Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

Мастер в Шанхае. Даниил Медведев выиграл второй в сезоне турнир престижной серии ATP

На прошлой неделе Хачанов дошел до 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Шанхае, где уступил итальянцу Фабио Фоньини.

Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. На прошлой неделе он заработал 1000 очков рейтинга за победу в Шанхае и приблизился к занимающему третью строчку швейцарцу Роджеру Федереру.

Медведев дошел до финала шестой турнир подряд, на его счету семь титулов ATP в карьере. Всего в этом году на счету россиянина девять финалов, что является лучшим показателем в мире. Ранее Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Еще один российский теннисист Андрей Рублев поднялся на две позиции и теперь занимает 31-е место. В рейтинге лидерство сохранил серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг АТР от 14 октября: