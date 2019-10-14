Российский теннисист Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

ТАСС, 14 октября. Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.
На прошлой неделе Хачанов дошел до 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Шанхае, где уступил итальянцу Фабио Фоньини.
Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. На прошлой неделе он заработал 1000 очков рейтинга за победу в Шанхае и приблизился к занимающему третью строчку швейцарцу Роджеру Федереру.
Медведев дошел до финала шестой турнир подряд, на его счету семь титулов ATP в карьере. Всего в этом году на счету россиянина девять финалов, что является лучшим показателем в мире. Ранее Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.
Еще один российский теннисист Андрей Рублев поднялся на две позиции и теперь занимает 31-е место. В рейтинге лидерство сохранил серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг АТР от 14 октября:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9545 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;
- 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6950;
- 4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5920;
- 5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5085;
- 6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4425;
- 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3900;
- 8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2990;
- 9 (8). Кей Нисикори (Япония) - 2860;
- 10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...
- 31 (33). Андрей Рублев (Россия) - 1341.