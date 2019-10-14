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ATP

Российский теннисист Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга

ТАСС, 14 октября. Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

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На прошлой неделе Хачанов дошел до 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Шанхае, где уступил итальянцу Фабио Фоньини. 

Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. На прошлой неделе он заработал 1000 очков рейтинга за победу в Шанхае и приблизился к занимающему третью строчку швейцарцу Роджеру Федереру.

Медведев дошел до финала шестой турнир подряд, на его счету семь титулов ATP в карьере. Всего в этом году на счету россиянина девять финалов, что является лучшим показателем в мире. Ранее Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Еще один российский теннисист Андрей Рублев поднялся на две позиции и теперь занимает 31-е место. В рейтинге лидерство сохранил серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг АТР от 14 октября:

  • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9545 очков;
  • 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;
  • 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6950;
  • 4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5920;
  • 5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5085;
  • 6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4425;
  • 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3900;
  • 8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2990;
  • 9 (8). Кей Нисикори (Япония) - 2860;
  • 10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...
  • 31 (33). Андрей Рублев (Россия) - 1341.
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