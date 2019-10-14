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КХЛ

СМИ: КХЛ планирует провести матч на открытом воздухе в Казахстане в сезоне-2020/21

По информации shaiba.kz, матч пройдет в ноябре 2020 года
Каток "Медео" Анатолий Устиненко/ТАСС
Описание
Каток "Медео"
© Анатолий Устиненко/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена провести матч регулярного чемпионата сезона-2020/21 на открытом воздухе в Казахстане. Об этом сообщает портал shaiba.kz.

По информации источника, матч пройдет в ноябре 2020 года. Специалисты КХЛ осмотрели арену "Медео" в Алма-Ате, когда приезжали на вынесенные игры "Барыса". Вместимость арены составляет 8100 зрителей, однако под матч на открытом воздухе планируется увеличение числа мест.

В сентябре "Барыс" провел две встречи регулярного чемпионата КХЛ в Алма-Ате на "Алматы-Арене", одержав в обеих победы (над московским "Спартаком" со счетом 3:0 и над челябинским "Трактором" со счетом 2:0). Алма-Ата впервые приняла матчи КХЛ.

В истории КХЛ прошло три встречи на открытом воздухе. Первая игра состоялась в Хельсинки 2 декабря 2017 года между местным "Йокеритом" и петербургским СКА, победу одержал клуб из Санкт-Петербурга (4:3). Еще две игры на открытом воздухе прошли между рижским и минским "Динамо", первая из которых состоялась 20 января 2018 года и завершилась в пользу клуба из столицы Белоруссии (3:2), во второй, которая состоялась 15 февраля 2019 года, победило рижское "Динамо" со счетом 3:1.

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