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Летние неолимпийские виды спорта

Рянзин принес сборной РФ первую золотую медаль на Всемирных пляжных играх в Катаре

Спортсмен победил в прыжках с трамплина на лыжах в воду

ТАСС, 14 октября. Российский спортсмен Владимир Рянзин завоевал золотую медаль в прыжках с трамплина на лыжах в воду на Всемирных пляжных играх. Соревнования проходят в Дохе.

Россиянин набрал 59,9 балла. Серебряную медаль завоевал белорусский спортсмен Степан Шпак (59,2), бронза в активе чилийца Эмиля Риттера (59,1).

В воскресенье россиянин Денис Адеев завоевал серебряную медаль в плавании на открытой воде на дистанции 5 км.

В общекомандном зачете российская сборная расположилась на третьем месте, имея в активе две медали (1-1-0). Лидирует сборная Испании (4-0-0), на втором месте идет команда Белоруссии (1-1-1).

Рянзин является серебряным призером чемпионата Европы (2011), чемпионом России в многоборье (2019).

Первые Всемирные пляжные игры завершатся 16 октября.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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