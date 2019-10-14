Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финалы футбольных еврокубков

УЕФА: вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается

По словам вице-президента УЕФА Микеле Увы, на данный момент нет даже условий для начала подобной дискуссии

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает возможность отзыва у Стамбула права на проведение финала Лиги чемпионов 2020 года. Об этом заявил в понедельник в эфире радиопрограммы "Радио-1" вице-президент УЕФА Микеле Ува.

"Отзывать право на проведение финала - серьезный шаг. Думаю, на данный момент нет даже условий для начала подобной дискуссии. Разумеется, исполнительный комитет [УЕФА] оценит ситуацию, но сейчас преждевременно говорить о санкциях на таком уровне", - сказал Ува.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. США осудили действия Турции, а все европейские страны, включая Италию, призвали Анкару к немедленному прекращению односторонних военных действий, которые грозят дестабилизацией в регионе и подрывают результаты борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Теги
ТурцияФиналы футбольных еврокубков
Реклама на ТАСС
Футбол в Испании
ФК "Барселона" поддержал каталонских политиков, приговоренных к тюремным срокам
Несколько проходивших по делу лидеров каталонского сепаратистского движения признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС