Булыкин: Дзюба имеет все шансы стать лучшим нападающим сборной России в истории

В воскресенье сборная России на выезде разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы. Дзюба отметился забитым мячом. Всего на счету 31-летнего нападающего 24 гола за сборную России в 40 матчах. В списке лучших бомбардиров в истории национальной команды Росии лидером является Александр Кержаков - 30 голов (91 матч), второе место занимает Владимир Бесчастных - 26 голов (71 матч).

"Сборная России вчера доставила праздник болельщикам и выполнила поставленную задачу. Команда Кипра не такая сильная, а учитывая, что киприот получил красную карточку (защитник хозяев Константинос Лайфис был удален на 28-й минуте - прим. ТАСС), то у меня мелькнули мысли, что счет может быть разгромным, - сказал Булыкин. - Соперники, атмосфера в команде, результативность наших игроков - все это сыграло на руку и помогло выполнить задачу по выходу на чемпионат Европы за пару матчей до конца отборочного турнира. Но самое главное уже будет на чемпионате Европы".

"Дзюба еще будет выступать за сборную России, поэтому у него очень хорошие шансы на то, чтобы стать лучшим нападающим [в истории команды]. Он габаритный форвард, может бороться за мячи как в центре поля, так и в штрафной площадке, он не распыляется, сосредоточен на штрафной, где он силен. Дзюба забил бы еще больше, если бы не отдавал передачи, но то, что он делится передачами с партнерами, это тоже о многом говорит. У него есть все шансы стать лучшим бомбардиром не только отборочного турнира, но и сборной России за всю ее историю", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также игры пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.