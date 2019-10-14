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ФК "Барселона" поддержал каталонских политиков, приговоренных к тюремным срокам

Несколько проходивших по делу лидеров каталонского сепаратистского движения признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате

ТАСС, 14 октября. Испанский футбольный клуб "Барселона" (Каталония) поддержал каталонских политиков, которые были приговорены к тюремным срокам за причастие к организации референдума о независимости региона в 2017 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Решение о тюремном заключении было озвучено в понедельник Верховным судом (ВС) Испании. Часть из 12 проходивших по делу лидеров каталонского сепаратистского движения признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас (13 лет), бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель организации "Омниум културал" Жорди Куишарт приговорены к девяти годам лишения свободы. Экс-спикер парламента региона Карме Форкадель получила 11 лет и шесть месяцев тюрьмы. Теперь осужденные могут обратиться с обжалованием в Конституционный суд страны.

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"ФК "Барселона", как одна из ведущих организаций в Каталонии, защищает свободу волеизъявления и право принимать решения. Сегодня после вынесения Верховным судом решения по делу против каталонских гражданских и политических лидеров клуб заявляет, что превентивное тюремное заключение не поможет разрешить конфликт, потому что тюрьма не является решением", - говорится в заявлении "Барселоны".

"Разрешение конфликта в Каталонии должно происходить исключительно из политического диалога. Поэтому сейчас, как никогда ранее, клуб просит всех политических лидеров руководить процессом диалога и переговоров по урегулированию этого конфликта, что также должно позволить освободить осужденных гражданских и политических лидеров. "Барселона" также выражает свою поддержку и солидарность семьям тех, кто лишен свободы", - также сказано в заявлении.

Другой каталонский футбольный клуб "Эспаньол", который в своем названии носит приставку "королевский", заявил, что спортивные клубы не должны вмешиваться в политику. "Клуб является чисто спортивным субъектом и, как таковой, не отражает чувства или личные и индивидуальные позиции всех его членов, иначе не может быть. Помимо этого, мы подтверждаем наше уважение к судебным решениям, так же как и сожалеем о страданиях, которые, к сожалению, могут причинить определенные процедурные ситуации отдельным лицам, их семьям или группам лиц. Мы призываем все органы государственной власти искать политические и демократические решения в рамках этого социального кризиса, посредством диалога и в рамках законодательства и с самым строгим уважением законности", - говорится в заявлении клуба, опубликованном пресс-службой команды.

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Приговор организаторам референдума в Каталонии
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