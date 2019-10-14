Касатонов уверен, что в Крыму будет создана профессиональная хоккейная команда

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Алексей Касатонов уверен, что в Крыму в ближайшее время будет создана профессиональная команда. Такое мнение Касатонов высказал в интервью ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о возможном создании команды Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в Крыму уже в текущем сезоне.

"В Крыму сейчас построили детский корпус и каток, думаю, что еще будут катки. Хоккей пользуется популярностью, уверен, что там будет команда. Мы все понимаем ситуацию, нужно время. Хоккей - это часть нашей страны, в Крыму будет большой хоккей", - отметил Касатонов.

В состав участников чемпионата ВХЛ на данный момент входит 34 команды, в том числе клубы из Казахстана и Китая. В сезоне-2018/19 чемпионом стала "Сарыарка" из Караганды.