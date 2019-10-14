Касатонов надеется, что новая арена в Сокольниках будет построена в ближайшее время

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Генеральный директор дворца спорта "Сокольники" Алексей Касатонов надеется, что новая хоккейная арена для "Спартака" будет построена в ближайшее время. Об этом двукратный олимпийский чемпион рассказал в интервью ТАСС.

До сезона-2015/16 дворец "Сокольники", вмещающий чуть более 5,5 тыс. зрителей, был домашней ареной "Спартака", который переехал оттуда, так как арена не соответствовала регламенту Континентальной хоккейной лиги. Планировалось, что реконструкция арены начнется в мае, но группа компаний "ТЭН", являющаяся застройщиком нового ледового дворца "Сокольники", пока не получила разрешение на строительство арены.

"Идет согласование. Будем надеяться, что в ближайшее время "Спартак" получит свою арену в месте, которое считается спартаковской Меккой. Думаю, что если будет арена, то там будут все условия для "Спартака" и, самое главное, для спартаковских болельщиков. А кому она будет принадлежать - это уже чисто технический момент, который, я думаю, не самый главный", - отметил Касатонов

Новый стадион будет рассчитан на 12,5 тыс. человек. В состав комплекса войдут основная и малая арены (на 3 тыс. зрителей), тренировочный каток и подземный паркинг. Общая площадь обновленного дворца составит 83,5 тыс. квадратных метров. Сумма инвестиций в проект составит около 6,5 млрд рублей. Ожидается, что первый матч на новом стадионе "Спартак" сыграет в сезоне-2020/21.