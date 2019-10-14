Паскауле, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками шестой недели в КХЛ

ТАСС, 14 октября. Словацкий игрок владивостокского "Адмирала" Мартин Бакош признан лучшим нападающим прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список игроков опубликован на официальном сайте КХЛ.

Бакош вместе с командой одержал три победы в трех матчах, набрав пять очков (3 шайбы + 2 голевые передачи), он забрасывал шайбы в каждом матче. Форвард завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе +2.

Лучшим голкипером признан канадец Эдвард Паскуале из "Барыса", которые одержал две гостевые победы. В матче против "Сибири" (2:0) голкипер впервые в КХЛ сохранил свои ворота в неприкосновенности. Паскуале отразил 98,39% бросков, что стало лучшим показателем недели.

Лучшим защитником недели был признан игрок финского "Йокерита" Микко Лехтонен, который вместе с командой одержал три победы, забросив две шайбы.

Лучшим новичком стал 18-летний защитник ярославского "Локомотива" Даниил Мисюль, который выиграл два из трех матчей вместе с командой. Он отметился шайбой в ворота китайского "Куньлуня" (6:3), которая стала второй для него в нынешнем сезоне.