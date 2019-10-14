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КХЛ

Паскауле, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками шестой недели в КХЛ

Лучшим новичком стал защитник ярославского "Локомотива" Даниил Мисюль

ТАСС, 14 октября. Словацкий игрок владивостокского "Адмирала" Мартин Бакош признан лучшим нападающим прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список игроков опубликован на официальном сайте КХЛ.

Бакош вместе с командой одержал три победы в трех матчах, набрав пять очков (3 шайбы + 2 голевые передачи), он забрасывал шайбы в каждом матче. Форвард завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе +2.

Лучшим голкипером признан канадец Эдвард Паскуале из "Барыса", которые одержал две гостевые победы. В матче против "Сибири" (2:0) голкипер впервые в КХЛ сохранил свои ворота в неприкосновенности. Паскуале отразил 98,39% бросков, что стало лучшим показателем недели.

Лучшим защитником недели был признан игрок финского "Йокерита" Микко Лехтонен, который вместе с командой одержал три победы, забросив две шайбы.

Лучшим новичком стал 18-летний защитник ярославского "Локомотива" Даниил Мисюль, который выиграл два из трех матчей вместе с командой. Он отметился шайбой в ворота китайского "Куньлуня" (6:3), которая стала второй для него в нынешнем сезоне.

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