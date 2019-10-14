Бородюк назвал закономерным выход сборной России по футболу на чемпионат Европы

В воскресенье сборная России со счетом 5:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного цикла Евро-2020 и гарантировала себе досрочный выход в финальную часть турнира. 16 ноября национальная команда в Санкт-Петербурге проведет матч с лидером группы I - сборной Бельгии.

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по футболу закономерно вышла на чемпионат Европы за два тура до конца отборочного турнира, поскольку большинство соперников по группе оказались неконкурентоспособны. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий и тренер национальной команды Александр Бородюк.

"Поздравляю ребят, сборную России, все молодцы - попали на чемпионат Европы, - сказал Бородюк. - То, что наша команда будет участвовать на Евро - это очень хорошее достижение, это огромнейший шаг для нашего футбола".

В восьми матчах отборочного турнира на Евро-2020 сборная России в восьми матчах одержала семь побед, потерпев одно поражение. В первом туре россияне в гостях со счетом 1:3 уступили команде Бельгии, которая также досрочно вышла на чемпионат Европы.

"Но здесь нужно учитывать, какая группа у нас была, кроме Бельгии остальные команды были неконкурентоспособны, - подчеркнул бывший тренер сборной России. - Специалисты не ожидали, что команды Шотландии, Кипра и Казахстана будут настолько слабы и не окажут никакого сопротивления в нашей группе. Все закономерно - сборные Бельгии и России добились своего. Нужно поздравить всю национальную сборную, тренерский штаб, игроков и руководство Российского футбольного союза".

"Я не выделяю конкретного игрока, мне кажется - это неправильная постановка вопроса. Нужно говорить в целом о команде. Я считаю, что вся сборная достойна уважения. Они все вместе сделали большое дело", - добавил Бородюк.

Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории сборной

Капитан сборной России Артем Дзюба в восьми матчах отборочного турнира к чемпионату Европы забил девять мячей. На данный момент он занимает второе место в списке лучших бомбардиров квалификации, уступая только израильтянину Эрану Захави, на счету которого 10 мячей. При этом Дзюба занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды, забив в 40 матчах 24 мяча. Выше него в этом списке располагаются только Владимир Бесчастных (26 голов) и Александр Кержаков (30).

"Сможет ли Дзюба обогнать Кержакова? Это вопрос больше индивидуальный, нужно говорить в целом о сборной. Если забьет сборной Сан-Марино пять или шесть мячей, то, конечно, способен (в первом матче против команды Сан-Марино Дзюба забил четыре мяча - прим. ТАСС)", - отметил он.