Бородюк назвал закономерным выход сборной России по футболу на чемпионат Европы

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по футболу закономерно вышла на чемпионат Европы за два тура до конца отборочного турнира, поскольку большинство соперников по группе оказались неконкурентоспособны. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий и тренер национальной команды Александр Бородюк.
В воскресенье сборная России со счетом 5:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного цикла Евро-2020 и гарантировала себе досрочный выход в финальную часть турнира. 16 ноября национальная команда в Санкт-Петербурге проведет матч с лидером группы I - сборной Бельгии.
"Поздравляю ребят, сборную России, все молодцы - попали на чемпионат Европы, - сказал Бородюк. - То, что наша команда будет участвовать на Евро - это очень хорошее достижение, это огромнейший шаг для нашего футбола".
В восьми матчах отборочного турнира на Евро-2020 сборная России в восьми матчах одержала семь побед, потерпев одно поражение. В первом туре россияне в гостях со счетом 1:3 уступили команде Бельгии, которая также досрочно вышла на чемпионат Европы.
"Но здесь нужно учитывать, какая группа у нас была, кроме Бельгии остальные команды были неконкурентоспособны, - подчеркнул бывший тренер сборной России. - Специалисты не ожидали, что команды Шотландии, Кипра и Казахстана будут настолько слабы и не окажут никакого сопротивления в нашей группе. Все закономерно - сборные Бельгии и России добились своего. Нужно поздравить всю национальную сборную, тренерский штаб, игроков и руководство Российского футбольного союза".
"Я не выделяю конкретного игрока, мне кажется - это неправильная постановка вопроса. Нужно говорить в целом о команде. Я считаю, что вся сборная достойна уважения. Они все вместе сделали большое дело", - добавил Бородюк.
Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории сборной
Капитан сборной России Артем Дзюба в восьми матчах отборочного турнира к чемпионату Европы забил девять мячей. На данный момент он занимает второе место в списке лучших бомбардиров квалификации, уступая только израильтянину Эрану Захави, на счету которого 10 мячей. При этом Дзюба занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды, забив в 40 матчах 24 мяча. Выше него в этом списке располагаются только Владимир Бесчастных (26 голов) и Александр Кержаков (30).
"Сможет ли Дзюба обогнать Кержакова? Это вопрос больше индивидуальный, нужно говорить в целом о сборной. Если забьет сборной Сан-Марино пять или шесть мячей, то, конечно, способен (в первом матче против команды Сан-Марино Дзюба забил четыре мяча - прим. ТАСС)", - отметил он.
После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко, за два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков. Сборная России стала второй командой из группы I, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года, ранее подобного достижения добилась команда Бельгии, которая с 24 очками лидирует в турнирной таблице. В воскресенье бельгийцы в гостях обыграли сборную Казахстана (2:0). Четвертое место в группе I занимает сборная Шотландии (9 очков), далее идут команды Казахстана (7) и Сан-Марино (0).
Сборная России в шестой раз вышла в финальную часть чемпионата Европы, в 1992 году в европейском первенстве принимала участие сборная СНГ, еще пять раз на чемпионат Европы выходила команда СССР, которая становилась победителем турнира в 1960 году, а также три раза завоевывала серебряные медали турнира (1964, 1972, 1988). Лучшим результатом российской команды являются бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года, на других европейских первенствах сборная России ни разу не выходила в плей-офф.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также игры турнира пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.