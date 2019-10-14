Эксперт: матч с бельгийцами даст ответ о шансах сборной РФ по футболу на победу в ЧЕ-2020

Российская команда сыграет с бельгийцами в матче отборочного турнира чемпионата Европы 16 ноября в Санкт-Петербурге. В воскресенье сборная России на выезде разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию турнира. В турнирной таблице группы I сборная Бельгии занимает первое место, набрав 24 очка, на второй строчке расположилась российская команда (21 очко). Бельгийцы обеспечили себе участие в финальной части первенства Европы в прошлый четверг.

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Матч против сборной Бельгии покажет шансы российских футболистов на победу в чемпионате Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

"Сборная России сделала большое дело, вчера с первых минут мы заимели большое преимущество, показав не только преимущество в классе, но и в огромном желании, страсти, тактической выучке. Бросается в глаза то, что команда уже имеет свою идею, с пониманием к ней относится. Наша команда хорошо использует высокий прессинг, агрессивно и активно участвует в отборе мяча, заставляет соперника постоянно ошибаться, и производная всего этого - наш первый мяч, - сказал Игнатьев. - Вторая ситуация связана с переходом из обороны в атаку скоростной большой группой игроков, так получился второй гол".

"Третий важный момент - наша хорошая командная игра в обороне. Четвертый тезис - у команды есть группа игроков, которая является направляющей силой. Это Джикия, Дзюба, Головин, на новый рубеж выходит Оздоев", - добавил собеседник ТАСС.

После завершения матча с командой Кипра главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что главной задачей россиян является победа на чемпионате Европы 2020 года.

"Черчесов правильно сказал, что наша цель - победа на чемпионате Европы, но в какой-то степени ответ на это мы получим в игре со сборной Бельгии, которая является одной из лучших европейских команд. Мы играли с командами несколько иного уровня, но в финальную часть турнира выйдут лучшие из лучших. В матче с бельгийцами над нами не будет довлеть результат, можно будет показать истинный уровень и наметить пути выхода из проблемных ситуаций", - заключил Игнатьев.