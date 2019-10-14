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Футбол в России

ФК "Эрцгебирге" объявил о переходе тренера вратарей в "Спартак"

Нынешний тренер вратарей московского клуба Даниэл Тудор покинет команду

ТАСС, 14 октября. Немецкий футбольный клуб "Эрцгебирге" объявил о переходе тренера вратарей Макса Урванчки в российский "Спартак" (Москва). Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

По сообщениям СМИ, новым главным тренером "Спартака" будет назначен немецкий специалист Доменико Тедеско, о его вступлении в должность будет объявлено в понедельник. Нынешний тренер вратарей "Спартака" Даниэл Тудор покинет команду, как сообщают СМИ.

"Урванчки попросил нас разрешить ему войти в тренерский штаб московского "Спартака", мы пошли ему навстречу, - сообщает пресс-служба немецкого клуба. - Мы желаем Максу успехов в дальнейшей карьере".

С марта по июнь 2017 года Тедеско возглавлял "Эрцгебирге", а Урванчки занимал пост тренера вратарей в клубе с октября 2014 года. В текущем сезоне "Эрцгебирге" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Германии, команда занимает четвертое место, набрав 15 очков в девяти матчах (разница мячей - 14:13).

"Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после 12 туров.

Теги
Российский футбол
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