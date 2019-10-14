ТАСС, 14 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с президентом Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимиром Сальниковым. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Встреча прошла в Минспорте в понедельник.

"Мы обсудили итоги сезона 2019 года, выступление сборной России по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Республике Корея, - отметил Колобков. - Команда выступила в этом году достаточно успешно, мы входим в 2020 год с хорошим настроением. Сейчас все спортсмены находятся на индивидуальной подготовке, в декабре собираются и уже с января планомерно готовятся к Олимпийским играм в Токио, мы определили место проведения заключительного этапа подготовки - это будет Владивосток, а затем отъезд в Японию. У нас перспективная молодая команда, уже имеющая хорошие результаты, надеюсь, что все ребята хорошо подготовятся и обойдутся без травм".

"Сейчас с личными тренерами спортсменов подписаны индивидуальные планы подготовки на предолимпийский сезон, - сказал Сальников. - Для нас он начался практически сразу после чемпионата мира, спортсмены готовятся по этому плану, отбор у нас будет в апреле. Наши спортсмены в этом году выступили действительно замечательно - на юношеском первенстве Европы, юношеском чемпионате мира, взрослом чемпионате мира, Европейском юношеском фестивале, Универсиаде, поэтому тот резерв, который мы готовили, сейчас показывает себя в наилучшем виде. Уверен, на отборочном чемпионате России будет очень высокая конкуренция, это значит, что команда будет боеспособной".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.