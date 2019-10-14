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ММА

Нурмагомедов заявил, что в следующем поединке встретится с Фергюсоном

В своем последнем бою россиянин победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе
Хабиб Нурмагомедов Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Алексей Никольский/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующим соперником с большой долей вероятности станет американец Тони Фергюсон. Такое мнение 31-летний россиянин высказал в интервью Netcast Zone.

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В своем последнем бою Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

"Скорее всего, Тони Фергюсон будет следующим, потому что больше нет других соперников. Он заслуживает этого, мы должны подраться, после него я могу подраться с [канадским бойцом] Жоржем Сен-Пьером, но я не буду подниматься наверх в весе. Я хочу остаться в своем весе, защищать свой титул, стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времен", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Первую защиту россиянин провел 7 октября прошлого года, победив ирландца Конора Макгрегора. Всего в активе россиянина 28 поединков, во всех он одержал победы (18 - досрочно).

35-летний Фергюсон провел 28 боев, в 25 из которых одержал победы, и три поражения.

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