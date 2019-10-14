Биатлонистка Васильева не стала оспаривать в CAS 18-месячную дисквалификацию

17 сентября Международный союз биатлонистов (IBU) уведомил Васильеву о ее дисквалификации на 1,5 года. Основанием для наказания стал систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования - 4 февраля она пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил. У спортсменки был 21 день на подачу апелляции в CAS.

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Маргарита Васильева не стала подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщила личный тренер спортсменки Людмила Панова.

"Апелляцию она не подала, поскольку не получила никакой поддержки. В свете последних событий - ситуации вокруг Российского антидопингового агентства и базы данных московской лаборатории - помощи ждать было неоткуда", - сказала Панова.

"Маргарита смирилась с этим и сейчас тренируется сама по себе. Думаю, через 1,5 года мы ее увидим на трассе", - отметила она.

Ранее тренер уже отмечала, что после отстранения Васильева планирует возобновить карьеру. "Она поздно начала заниматься спортом - в него она попала, можно сказать, случайно, в 17 лет, поэтому время для разгона у нее еще есть", - рассказала Панова.

Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в марте 2021 года, к тому времени ей исполнится 29 лет. Спортсменка в минувшем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.