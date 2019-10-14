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Массовый спорт

Поздняков на заседании комиссии АНОК обсудил адаптацию спортсменов по завершении карьеры

Члены комиссии подвели итоги работы за прошедший период, а также были рассмотрены планы на следующий год
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков провел заседание комиссии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) по культуре и образованию, на котором обсуждались адаптация и дальнейшее развитие спортсменов после завершения карьеры. Об этом сообщает служба информации ОКР.

Заседание прошло в понедельник в Дохе, которая с 12 по 16 октября принимает I Всемирные пляжные игры, Игры проходят под эгидой АНОК. Члены комиссии обсудили вопросы повышения эффективности и доступности олимпийского образования, а также возможность распространять ценности олимпизма через культуру и спорт.

"Я очень рад, что нам также удалось затронуть тему сотрудничества с университетами и возможности предоставлять студентам стипендии - это большой шаг в развитии олимпизма в международном масштабе, - заявил Поздняков. - Кроме того, мы уделили особое внимание вопросам, касающимся разработки программы адаптации и дальнейшего развития спортсменов после завершения карьеры".

Кроме того, члены комиссии подвели итоги работы за прошедший период, а также были рассмотрены планы на 2020 год.

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