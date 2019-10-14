Поздняков на заседании комиссии АНОК обсудил адаптацию спортсменов по завершении карьеры

ТАСС, 14 октября. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков провел заседание комиссии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) по культуре и образованию, на котором обсуждались адаптация и дальнейшее развитие спортсменов после завершения карьеры. Об этом сообщает служба информации ОКР.

Заседание прошло в понедельник в Дохе, которая с 12 по 16 октября принимает I Всемирные пляжные игры, Игры проходят под эгидой АНОК. Члены комиссии обсудили вопросы повышения эффективности и доступности олимпийского образования, а также возможность распространять ценности олимпизма через культуру и спорт.

"Я очень рад, что нам также удалось затронуть тему сотрудничества с университетами и возможности предоставлять студентам стипендии - это большой шаг в развитии олимпизма в международном масштабе, - заявил Поздняков. - Кроме того, мы уделили особое внимание вопросам, касающимся разработки программы адаптации и дальнейшего развития спортсменов после завершения карьеры".

Кроме того, члены комиссии подвели итоги работы за прошедший период, а также были рассмотрены планы на 2020 год.