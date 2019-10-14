FIDE определится с местом проведения матча за шахматную корону в ближайшие недели

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация шахмат (FIDE) определится с местом проведения матча за звание чемпиона мира среди мужчин в течение ближайших недель. Об этом ТАСС заявил генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский.

Ранее портал NTB сообщил, что Санкт-Петербург, Вена и Монте-Карло претендуют на проведение матча за шахматную корону.

"В настоящий момент FIDE находится на заключительном этапе переговоров с потенциальными организаторами. Мы считаем некорректным озвучивать возможные места проведения, но выбор есть, он будет сделан в течение ближайших недель. Матчи на первенство мира по шахматам, проводящиеся с 1886 года, всегда имели особый статус, однако новое руководство FIDE планирует вывести организацию этого соревнования в 2020 году на качественно новый уровень", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время чемпионом мира является Магнус Карлсен. Право сыграть с норвежцем получит победитель турнира претендентов, который в 2020 году пройдет в Екатеринбурге.