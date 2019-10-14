Легкоатлеты Малеев и Лещенко дисквалифицированы на два года за допинг

ТАСС, 14 октября. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала бегунов Романа Малеева и Андрея Лещенко за нарушение антидопинговых правил. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ВФЛА.

33-летний Малеев отстранен на два года за то, что в его пробе, взятой на всероссийских соревнованиях по кроссу общества "Динамо" в Перми, была обнаружена запрещенная субстанция 4-метилпентала-2-амина (1,3 диметилбутиламина) (стимулятор, класс S6). Спортсмен дисквалифицирован с 2 августа 2019 года, его результаты аннулируются с 10 июля.

26-летний Лещенко также отстранен на два года за обнаружение в допинг-пробе субстанции 5-метилгексана 2-амина (стимулятор, класс S6), проба была взята на чемпионате Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа в Краснодаре. Атлет дисквалифицирован с 25 июля 2019 года, его результаты с 9 июня будут аннулированы.

Спортсмены не добивались успехов на крупных российских и международных соревнованиях.