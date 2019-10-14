Мужская сборная Бразилии по волейболу досрочно выиграла Кубка мира

ТАСС, 14 октября. Мужская сборная Бразилии по волейболу одержала победу над командой Японии со счетом 3-1 (25:17, 24:26, 25:14, 27:25) в матче десятого тура Кубка мира и досрочно выиграла турнир. Соревнования проходят в Японии.

Ранее в понедельник россияне уступили американцам (0-3), сборная Канады обыграла команду Польши (3-0), аргентинцы оказались сильнее египтян (3-1), команда Италии обыграла сборную Ирана (3-2), представители Австралии переиграли спортсменов из Туниса (3-0).

На счету сборной Бразилии, которая не потерпела ни одного поражения на турнире, 29 очков. За тур до конца турнира бразильцы гарантировали себе победу. Далее расположились команды Польши (25) и США (24), сборная России занимает восьмое место (12).

Турнир завершится 15 октября. Кубок мира проводится раз в четыре года с 1965 года. Больше всего побед на турнире одержала сборная СССР (4), по две победы на счету команд России и США, бразильцы одержали третью победу.