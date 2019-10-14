Бои Магомедшарипова и Волкова на турнире UFC в Москве покажут в кинотеатрах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Основные поединки турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве покажут в кинотеатрах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

Отмечается, что трансляция будет проходить в сети кинотеатров "КАРО" в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Самаре, Сургуте, Екатеринбурге и Тюмени. Стоимость билетов составит от 400 до 600 рублей.

На данный момент не объявлен окончательный состав участников турнира.

Мероприятие возглавит бой тяжеловесов между россиянином Александром Волковым и бразильцем Жуниором Дос Сантосом. Со-главным боем станет поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Кэлвином Каттаром.

Турнир пройдет 9 ноября в Москве.