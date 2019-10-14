Руди Гарсия назначен главным тренером соперника ФК "Зенит" по Лиге чемпионов "Лиона"

ТАСС, 14 октября. Французский футбольный клуб "Лион" объявил о назначении на пост главного тренера Руди Гарсии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения с 55-летним специалистом не уточняются. На этом посту француз сменил бразильца Силвиньо, который возглавлял клуб с 19 мая 2019 года, 7 октября он был отправлен в отставку. Также на пост наставника "Лиона" претендовал португалец Жозе Моуринью, однако он отказался от предложения.

Последним клубом Гарсии был французский "Марсель", который специалист возглавлял с 2016 по 2019 год, выйдя с клубом в финал Лиги Европы в 2018 году. Кроме того, он возглавлял французские "Сент-Этьен", "Дижон", "Ле-Ман", "Лиль", с которым стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны в 2011 году, и итальянскую "Рому".

В турнирной таблице французского первенства "Лион" идет на 14-м месте, набрав после девяти матчей девять очков. Следующий матч команда проведет дома против "Дижона" 19 октября.

В Лиге чемпионов "Лион" выступает в группе G, где идет на втором месте с четырьмя очками, также в этой группе выступает российский "Зенит", который также набрал четыре очка. "Лион" и "Зенит" играли во Франции 17 сентября, матч завершился вничью - 1:1. Игра второго круга между командами пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге.