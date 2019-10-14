Роджер Федерер выступит на Олимпийских играх 2020 года в Токио

ТАСС, 14 октября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что выступит на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Комментарий 38-летнего спортсмена приводит журналист Энди Шолер в своем Twitter.
Федерер четыре раза принимал участие в Олимпийских играх (2000, 2004, 2008, 2012). Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро теннисист пропустил из-за реабилитации после операции на колене. Федерер стал олимпийским чемпионом в 2008 году в парном разряде (вместе со Стэном Вавринкой) и серебряным призером Олимпийских игр - 2012 в одиночном разряде.
Federer: 'I've been debating with my team for a few weeks now, months actually, what I should do in the summer time (of 2020) after Wimbledon and before the US Open. At the end of the day my heart decided to play the Olympic Games again.' https://t.co/2aTzJF5e13— Andy Schooler (@SchoolerSport) October 14, 2019
"Я спорил со своей командой уже несколько недель или месяцев о том, что я должен делать летом 2020 года после Уимблдона и перед Открытым чемпионатом США. В конце концов мое сердце решило, что я снова сыграю на Олимпийских играх", - сказал Федерер.
Также швейцарец является рекордсменом по количеству завоеванных титулов в мужском одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема, всего на его счету 20 побед. Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон, шесть раз - Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Открытый чемпионат США, один - Открытый чемпионат Франции. Всего в его активе 102 титула на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночных разрядах. На данный момент в мировом рейтинге он занимает третье место.
Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа. Действующим олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде является британец Энди Маррей.