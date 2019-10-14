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Летние неолимпийские виды спорта

Российские футболистки вышли в плей-офф Всемирных пляжных игр со второго места в группе

В заключительном туре группового этапа россиянки проиграли команде Великобритании со счетом 1:4

ТАСС, 14 октября. Женская сборная России по пляжному футболу проиграла команде Великобритании со счетом 1:4 в заключительном туре группового этапа на Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.

В составе российской команды отличилась Анна Петрова, у британок голы забили Надин Базан, Венди Мартин, Сара Кемпсон и Джемма Хиллье.

Сборная России заняла второе место в группе В, ранее одержав победы над командами Парагвая (5:3) и США (3:1), и вышла в полуфинал. Сборная Великобритании победила во всех матчах группового этапа и вышла в плей-офф с первого места. Третье место в группе заняли американки (3 очка), четвертое - представительницы Парагвая (0 очков). Соперницы россиянок и британок по полуфиналам определятся позднее.

В группе А после двух туров лидирует сборная Испании (6 очков), второй идет команда Бразилии (4 очка), у команд Мексики и Кабо-Верде нет набранных баллов. Позднее в понедельник сборные Испании и Бразилии встретятся в заключительном туре группового этапа. Сборная, занявшая первое место в группе А, сыграет в полуфинале с командой России, второе - со сборной Великобритании.

Оба полуфинальных матча состоятся во вторник. В женском турнире стартовали восемь команд, разделенные на две группы. В полуфиналы выходят две лучшие команды из каждого квартета.

Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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Футбол в России
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