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Северный Кавказ

Спортсмены из Чечни заняли пятое место на Кубке мира по парашютному спорту в США

Всего в соревнованиях участвовали парашютисты более чем из 10 стран

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. Команда парашютистов из Чечни заняла пятое место в дисциплине Freestyle на Кубке мира по парашютному спорту, который прошел в штате Аризона в США. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Российского университета спецназа.

"Завершился 22-й Кубок мира по парашютному спорту World Cup of Formation Skydiving 2019. По итогам соревнований команда Goodsky из Чеченской Республики заняла пятое место в дисциплине Freestyle", - сказали в пресс-службе, добавив, что команда впервые выступала в составе сборной России на Кубке мира.

Всего в соревнованиях участвовали парашютисты более чем из 10 стран в шести дисциплинах: 4 - way FS, 8 - way FS, 4 - way Femile, VFS, Freestyle, Freefly. Участие команды из Чечни стало возможным благодаря появлению в регионе аэродинамического комплекса Goodsky, где можно проводить подготовку спортсменов мирового уровня.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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