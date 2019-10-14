Владелец ФК "Монако" Рыболовлев на яхте Scorpios победил в регате Nations Trophy

ТАСС, 14 октября. Российский предприниматель, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев на яхте Scorpios стал победителем регаты Nations Trophy в классе ClubSwan 50.

Регата проходила в Пальма-де-Майорке. За победу в классе ClubSwan 50 боролись 18 парусников.

В команду Рыболовлева входил олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Фернандо Эчаварри. "Мы прогрессировали в течение всего года, это принесло результат", - сказал Эчаварри, чьи слова приводит издание Pressmare.

"Ребята проделали фантастическую работу, я горжусь всей командой. У нас были очень хорошие старты, мы были быстры, а владелец [Рыболовлев] очень хорошо стоял за штурвалом", - добавил он.

Дарья Строкоус, выступавшая на церемонии вручении наград от имени Рыболовлева, сказала: "Это были невероятные гонки, все это стало уникальным опытом. Спасибо всей нашей команде и всем командам, которые вместе сделали эти соревнования такими запоминающимися. Вы все отлично справились, мы очень рады снова и снова выходить на старт".

Рыболовлев является основным владельцем "Монако" с 2011 года. Клуб восемь раз побеждал в чемпионате Франции, в последний раз - в сезоне-2016/17.