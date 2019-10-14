Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Владелец ФК "Монако" Рыболовлев на яхте Scorpios победил в регате Nations Trophy

В классе ClubSwan 50 участвовало 18 парусников

ТАСС, 14 октября. Российский предприниматель, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев на яхте Scorpios стал победителем регаты Nations Trophy в классе ClubSwan 50.

Регата проходила в Пальма-де-Майорке. За победу в классе ClubSwan 50 боролись 18 парусников.

В команду Рыболовлева входил олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Фернандо Эчаварри. "Мы прогрессировали в течение всего года, это принесло результат", - сказал Эчаварри, чьи слова приводит издание Pressmare.

"Ребята проделали фантастическую работу, я горжусь всей командой. У нас были очень хорошие старты, мы были быстры, а владелец [Рыболовлев] очень хорошо стоял за штурвалом", - добавил он.

Дарья Строкоус, выступавшая на церемонии вручении наград от имени Рыболовлева, сказала: "Это были невероятные гонки, все это стало уникальным опытом. Спасибо всей нашей команде и всем командам, которые вместе сделали эти соревнования такими запоминающимися. Вы все отлично справились, мы очень рады снова и снова выходить на старт".

Рыболовлев является основным владельцем "Монако" с 2011 года. Клуб восемь раз побеждал в чемпионате Франции, в последний раз - в сезоне-2016/17.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера ФК "Спартак"
Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор московского клуба Томас Цорн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС