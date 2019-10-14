Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера ФК "Спартак"

29 сентября пост главного тренера красно-белых покинул Олег Кононов, об этом было объявлено после поражения от "Оренбурга" (1:2) в матче чемпионата России, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Кузнецов, под его руководством "Спартак" 6 октября на выезде проиграл "Краснодару" (1:2). Для "Спартака" это поражение стало пятым подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). "Спартак" проиграл пять матчей подряд в одном розыгрыше первенства страны впервые с 2004 года, когда главным тренером команды был итальянец Невио Скала.

Тедеско не играл в футбол на профессиональном уровне, он выступал за команду девятого немецкого дивизиона "Айхвальд", в этом же клубе он начал работать в качестве детского тренера. С 2008 по 2015 год он трудился в структуре "Штутгарта", тренируя сначала юношескую команду, а затем коллектив из игроков не старше 17 лет. С 2015 по 2017 год Тедеско работал в системе "Хоффенхайма", после чего получил возможность поработать в качестве главного тренера команды второго по силе дивизиона немецкого футбола "Эрцгебирге".

В июне 2017 года Тедеско был назначен на пост главного тренера "Шальке". В первый же год работы с командой он привел ее ко второму месту в чемпионате Германии, набрав 63 очка, первое место в чемпионате заняла "Бавария", опередившая "Шальке" на 21 очко. Во втором сезоне команда под его руководством вышла в плей-офф Лиги чемпионов из группы, в которой выступали португальский "Порту", турецкий "Галатасарай" и российский "Локомотив". В 1/8 финала главного еврокубкового турнира немецкий клуб дважды проиграл английскому "Манчестер Сити" (2:3 - дома, 0:7 - на выезде), после ответной встречи Тедеско был уволен с поста главного тренера "Шальке".

После 12 туров "Спартак" занимает 12-е место в таблице текущего чемпионата России, набрав 14 очков, в 13-м туре московский клуб примет казанский "Рубин", встреча пройдет 19 октября. В августе "Спартак" по сумме двух матчей уступил португальской "Браге" в раунде плей-офф Лиги Европы (0:1, 1:2) и не сумел пробиться в групповой раунд турнира. В розыгрыше Олимп - Кубка России по футболу сезона-2019/20 "Спартак" вышел в 1/8 финала, где дома встретится с "Ростовом" 31 октября.