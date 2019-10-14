Цорн: Тедеско был не единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско был не единственным кандидатом на эту должность. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

"Спартак" объявил о подписании контракта с Тедеско в понедельник. На посту главного тренера немец сменил белоруса Олега Кононова. После его ухода красно-белые под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова 6 октября на выезде проиграли "Краснодару" в чемпионате России (1:2).

"Нового главного тренера мы обсуждали с советом директоров. Это был не единственный кандидат, но наш первый выбор. Я ему доверяю", - сказал Цорн.

"Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В 13-м туре команда 19 октября в Москве сыграет с казанским "Рубином".