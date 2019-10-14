Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тедеско: ФК "Спартак" имеет большой потенциал и будет шаг за шагом идти к цели

В понедельник "Спартак" объявил о назначении 34-летнего специалиста главным тренером клуба

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" имеет большой потенциал и шаг за шагом будет двигаться к поставленной цели. Об этом на пресс-конференции в понедельник рассказал новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

На эту тему
Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера ФК "Спартак"

"Спартак" объявил о подписании контракта с Тедеско в понедельник. Ранее немец возглавлял "Шальке", который в сезоне-2017/18 привел ко второму месту в чемпионате Германии. В следующем сезоне Тедеско вывел "Шальке" в 1/8 финала Лиги чемпионов, но был уволен по ходу чемпионата, так как команда шла на 14-м месте.

"За "Шальке" было очень много разных игр, но сейчас мы будем думать о "Спартаке". "Спартак" не будет играть так, как "Шальке", будет другой стиль. С руководством был разговор не о местах [в таблице чемпионата], а о том, чтобы стабилизировать игру. Клуб имеет большой потенциал, мы будем шаг за шагом идти к самым высоким целям", - отметил Тедеско.

"Для меня большая честь быть тренером такой команды, как "Спартак", команды с огромной историей. У меня сейчас очень интересный момент, я знакомлюсь с командой, это чувство меня очень радует. Я следил за чемпионатом мира, смотрю отборочные игры, имена [Георгия] Джикии и [Зелимхана] Бакаева мне были известны, об иностранцах тоже слышал. Сейчас я буду стараться ближе знакомиться с командой", - добавил новый главный тренер "Спартака".

"Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В 13-м туре команда 19 октября в Москве сыграет с казанским "Рубином". "Мы будем стараться набирать очки в каждом матче до конца декабря. Постараемся сделать так, чтобы игроки были уверены в себе, сейчас надо просто команду взбодрить", - сказал Тедеско.

"Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В 13-м туре команда 19 октября в Москве сыграет с казанским "Рубином".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Исполнявший обязанности главного тренера "Спартака" Кузнецов покинул клуб
Также команду покинули другие члены тренерского штаба Олега Кононова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС