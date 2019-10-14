Тедеско: ФК "Спартак" имеет большой потенциал и будет шаг за шагом идти к цели

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" имеет большой потенциал и шаг за шагом будет двигаться к поставленной цели. Об этом на пресс-конференции в понедельник рассказал новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

"Спартак" объявил о подписании контракта с Тедеско в понедельник. Ранее немец возглавлял "Шальке", который в сезоне-2017/18 привел ко второму месту в чемпионате Германии. В следующем сезоне Тедеско вывел "Шальке" в 1/8 финала Лиги чемпионов, но был уволен по ходу чемпионата, так как команда шла на 14-м месте.

"За "Шальке" было очень много разных игр, но сейчас мы будем думать о "Спартаке". "Спартак" не будет играть так, как "Шальке", будет другой стиль. С руководством был разговор не о местах [в таблице чемпионата], а о том, чтобы стабилизировать игру. Клуб имеет большой потенциал, мы будем шаг за шагом идти к самым высоким целям", - отметил Тедеско.

"Для меня большая честь быть тренером такой команды, как "Спартак", команды с огромной историей. У меня сейчас очень интересный момент, я знакомлюсь с командой, это чувство меня очень радует. Я следил за чемпионатом мира, смотрю отборочные игры, имена [Георгия] Джикии и [Зелимхана] Бакаева мне были известны, об иностранцах тоже слышал. Сейчас я буду стараться ближе знакомиться с командой", - добавил новый главный тренер "Спартака".

"Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В 13-м туре команда 19 октября в Москве сыграет с казанским "Рубином". "Мы будем стараться набирать очки в каждом матче до конца декабря. Постараемся сделать так, чтобы игроки были уверены в себе, сейчас надо просто команду взбодрить", - сказал Тедеско.

"Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В 13-м туре команда 19 октября в Москве сыграет с казанским "Рубином".