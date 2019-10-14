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Футбол в России

Контракт Тедеско с футбольным клубом "Спартак" рассчитан до мая 2021 года

"Спартак" в понедельник объявил о назначении немецкого специалиста на пост главного тренера

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Соглашение московского футбольного клуба "Спартак" с немецким специалистом Доменико Тедеско рассчитано до 31 мая 2021 года. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор клуба Томас Цорн, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Спартак" объявил о назначении 34-летнего Тедеско на пост главного тренера в понедельник на пресс-конференции.

"Срок контракта - до 31 мая 2021 года", - сказал Цорн.

"Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков после 12 туров. В следующем матче московский клуб примет казанский "Рубин", встреча пройдет 19 октября.

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