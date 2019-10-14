Более 200 спортсменов выступят на молодежном первенстве Европы по скалолазанию в Воронеже

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Участниками молодежного первенства Европы по скалолазанию, которое пройдет в Воронеже, станут 222 спортсмена из 22 стран. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Первенство Европы состоится в Воронеже впервые. Соревнования пройдут с 18 по 20 октября, спортсмены будут соревноваться в дисциплинах трудность и скорость. Участниками европейского первенства станут скалолазы в возрасте от 14 до 19 лет.

"Воронеж является одним из базовых городов для российского скалолазания. Здесь заложены хорошие традиции подготовки спортсменов, тут же находится один из самых высоких скалодромов страны. Рады, что Воронеж впервые принимает международные соревнования. Подготовка к ним была продолжительной, и мы уверены, что все пройдет успешно", - отметил Бычков.

"На месте проведения первенства Европы уже работают иностранные и российские специалисты, которым предстоит создать уникальные трассы для соревнований в дисциплине трудность, по максимуму использовав возможности воронежского тренажера. Для представителей скорости в преддверии турнира установлена абсолютно новая эталонная трасса. В ближайшие дни в город приедут представители 22 национальных сборных, всего участниками турнира станут 222 спортсмена", - добавил собеседник агентства.

Молодежное первенство Европы проходит в России во второй раз. В 2017 году турнир прошел в Перми.

Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр на соревнованиях 2020 года в Токио. Также Международный олимпийский комитет в марте одобрил включение скалолазания в программу Олимпиады 2024 года.