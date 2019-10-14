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Футбол в России

Тедеско: "Спартак" будет стараться выиграть Кубок России по футболу

Контракт с 34-летним тренером рассчитан до 31 мая 2021 года
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак' будет стараться показать максимальный результат в текущем розыгрыше Олимп - Кубка России по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил новый главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

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"Спартак" объявил о подписании контракта с Тедеско в понедельник, соглашение с 34-летнрим специалистом рассчитано до конца мая 2021 года. "Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В 13-м туре команда 19 октября в Москве сыграет с казанским "Рубином". В 1/8 финала Кубка России красно-белые 31 октября примут "Ростов".

"Про Кубок России говорить рано. Сначала нужно сыграть с "Рубином" и "Локомотивом", а уже потом готовиться к игре с "Ростовом". Будем стараться добиться максимального результата", - отметил Тедеско.

Новый главный тренер "Спартака" подчеркнул, что не беспокоится о том, что игроков команды приобретали не при нем. "Буду знакомиться с ними, не думаю о том, что их покупали не при мне. Мы можем рассматривать различные схемы игры в защите, в четыре защитника можно играть. Если будем играть в три центральных защитника, теряется динамика, возможны разные схемы", - пояснил Тедеско.

"Я видел игроков по телевизору, теперь буду знакомиться с ними. Буду смотреть на соперника. Сейчас не готов сказать конкретно, как мы будем играть", - добавил новый главный тренер "Спартака".

Тедеско поблагодарил генерального директора "Спартака" Томаса Цорна и владельца клуба Леонида Федуна за оказанное доверие. "Один раз видел Леонида Федуна, был хороший разговор. Для меня это было важно", - заключил Тедеско.

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