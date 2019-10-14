Российского тренера не будет в штабе Тедеско в "Спартаке"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российского специалиста не будет в тренерском штабе футбольного клуба "Спартак" под руководством главного тренера Доменико Тедеско. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор клуба Томас Цорн.

В понедельник "Спартак" объявил о назначении 34-летнего Тедеско на пост главного тренера, контракт рассчитан до 31 мая 2021 года. Последним местом работы специалиста был немецкий "Шальке". Ранее СМИ сообщали о возвращении в тренерский штаб команды Романа Пилипчука, работавшего в клубе с главным тренером Массимо Каррерой.

"Пилипчук - на тема этой пресс-конференции. Тедеско назвал свой штаб. На данный момент российского помощника не планируется. Мы не будем назначать ему помощников, он сам будет выбирать", - сказал Цорн.

Также Тедеско рассказал, что намерен во время работы в России выучить русский язык. "Я охотно учу иностранные языки. Те, которые я знаю, не имеют ничего общего с русским. У меня есть желание изучить новый язык, надеюсь, смогу сказать что-нибудь на русском языке", - отметил он.

"Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В 13-м туре команда 19 октября в Москве сыграет с казанским "Рубином". В 1/8 финала Олимп - Кубка России красно-белые 31 октября примут "Ростов".