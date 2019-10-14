Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Российского тренера не будет в штабе Тедеско в "Спартаке"

В понедельник "Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско главным тренером команды

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российского специалиста не будет в тренерском штабе футбольного клуба "Спартак" под руководством главного тренера Доменико Тедеско. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор клуба Томас Цорн.

На эту тему

В понедельник "Спартак" объявил о назначении 34-летнего Тедеско на пост главного тренера, контракт рассчитан до 31 мая 2021 года. Последним местом работы специалиста был немецкий "Шальке". Ранее СМИ сообщали о возвращении в тренерский штаб команды Романа Пилипчука, работавшего в клубе с главным тренером Массимо Каррерой.

"Пилипчук - на тема этой пресс-конференции. Тедеско назвал свой штаб. На данный момент российского помощника не планируется. Мы не будем назначать ему помощников, он сам будет выбирать", - сказал Цорн.

Также Тедеско рассказал, что намерен во время работы в России выучить русский язык. "Я охотно учу иностранные языки. Те, которые я знаю, не имеют ничего общего с русским. У меня есть желание изучить новый язык, надеюсь, смогу сказать что-нибудь на русском языке", - отметил он.

"Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В 13-м туре команда 19 октября в Москве сыграет с казанским "Рубином". В 1/8 финала Олимп - Кубка России красно-белые 31 октября примут "Ростов".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Юран назвал назначение Тедеско главным тренером ФК "Спартак" путем в никуда
Бывший футболист московского клуба отметил, что немец не имеет большого тренерского опыта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС