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WTA

Российская теннисистка Гаспарян вышла во второй круг турнира в Люксембурге

В стартовом матче турнира 25-летняя россиянка в трех сетах победила швейцарку Джил Тайхманн

ТАСС, 14 октября. Россиянка Маргарита Гаспарян обыграла швейцарскую спортсменку Джил Тайхманн в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге. Призовой фонд турнира составляет $250 тысяч.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу 25-летней Гаспарян. Спортсменки встречались впервые. В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча между бельгийской спортсменкой Алисон ван Эйтванк (4) и румынкой Моникой Никулеску.

Гаспарян в рейтинге WTA занимает 81-е место, в ее активе два титула WTA в одиночном разряде. 22-летняя Тайхманн в мировом рейтинге занимает 73-ю строчку, на ее счету два титула WTA.

Турнир завершится 20 октября. В 2008 году россиянка Елена Дементьева становилась победительницей соревнований. Наибольшее количество побед на турнире у бельгийской спортсменки Ким Клейстерс (5). Действующей чемпионкой турнира является немка Юлия Гёргес.

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