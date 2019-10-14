Юран назвал назначение Тедеско главным тренером ФК "Спартак" путем в никуда

В понедельник "Спартак" объявил о подписании контракта с 34-летним Тедеско. Ранее немец возглавлял "Шальке", который в сезоне-2017/18 привел ко второму месту в чемпионате Германии. В следующем сезоне Тедеско вывел "Шальке" в 1/8 финала Лиги чемпионов, был уволен по ходу чемпионата, так как команда шла на 14-м месте.

"Я считаю, что для "Спартака" это не выход, тренеру 34 года, при нем "Шальке" чуть не покинул Бундеслигу, а больше нигде тренерской карьеры у него не было. Немцы - умный народ, особенно когда видят перспективу, а он не востребован в Бундеслиге и даже в первой лиге. В "Спартаке" уже был пример молодого и перспективного иностранного тренера - Мурат Якин. Все помнят, какая была концовка ("Спартак" финишировал на шестом месте в чемпионате России в сезоне-2014/15 - прим. ТАСС)", - отметил Юран.

"Федун [Леонид, владелец клуба], конечно, может принимать решения как хозяин, но по моему мнению - это путь в никуда, - продолжил он. - Не понимаю, что для "Спартака" даст приход Тедеско, понимаю, если бы приглашали тренера с опытом и именем, как [бывшие тренеры "Зенита"] Лучано Спаллетти или Роберто Манчини. А к "Спартаку" пошло такое отношение, к сожалению, что это посредственный клуб. Думают, а давай привезем 34-летнего, он не знает ни чемпионата нашего, ни языка".

Юран считает, что "Спартаку" в первую очередь стоило рассматривать отечественных специалистов на поста главного тренера. "Когда тренер общается с игроком через переводчика - это проблема, не доходит до игрока, когда переводчик переводит. Если иностранец, то нужно приглашать серьезного специалиста, который что-то выигрывал и тренировал серьезные клубы. А у нас привозят 34-летнего в "Спартак", у которого опыт работы вообще мизерный, я не понимаю этой логики", - подчеркнул бывший футболист.

"Когда "Шальке" занял второе место при нем, он пришел в команду, которую готовил другой тренер. А потом получилось, что он чуть не докатился до вылета, сразу возникает вопрос, как это получилось. Если тренер умеет работать, то он в любом случае не опустит такую команду, как "Шальке", до вылета. Может быть сезон неудачный, но команда тогда должна идти в середине или чуть выше, хорошо, что "Шальке" спасли", - заключил собеседник агентства.

Карьера Тедеско

Тедеско не играл в футбол на профессиональном уровне, он выступал за команду девятого немецкого дивизиона "Айхвальд", в этом же клубе он начал работать в качестве детского тренера. С 2008 по 2015 год он трудился в структуре "Штутгарта", тренируя сначала юношескую команду, а затем коллектив из игроков не старше 17 лет. С 2015 по 2017 год Тедеско работал в системе "Хоффенхайма", после чего получил возможность поработать в качестве главного тренера команды второго по силе дивизиона немецкого футбола "Эрцгебирге".