Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Юран назвал назначение Тедеско главным тренером ФК "Спартак" путем в никуда

Бывший футболист московского клуба отметил, что немец не имеет большого тренерского опыта

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско новым главным тренером московского "Спартака" является путем в никуда для столичного клуба. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Спартака", а также немецких "Фортуны" и "Бохума" Сергей Юран.

На эту тему

В понедельник "Спартак" объявил о подписании контракта с 34-летним Тедеско. Ранее немец возглавлял "Шальке", который в сезоне-2017/18 привел ко второму месту в чемпионате Германии. В следующем сезоне Тедеско вывел "Шальке" в 1/8 финала Лиги чемпионов, был уволен по ходу чемпионата, так как команда шла на 14-м месте.

"Я считаю, что для "Спартака" это не выход, тренеру 34 года, при нем "Шальке" чуть не покинул Бундеслигу, а больше нигде тренерской карьеры у него не было. Немцы - умный народ, особенно когда видят перспективу, а он не востребован в Бундеслиге и даже в первой лиге. В "Спартаке" уже был пример молодого и перспективного иностранного тренера - Мурат Якин. Все помнят, какая была концовка ("Спартак" финишировал на шестом месте в чемпионате России в сезоне-2014/15 - прим. ТАСС)", - отметил Юран.

"Федун [Леонид, владелец клуба], конечно, может принимать решения как хозяин, но по моему мнению - это путь в никуда, - продолжил он. - Не понимаю, что для "Спартака" даст приход Тедеско, понимаю, если бы приглашали тренера с опытом и именем, как [бывшие тренеры "Зенита"] Лучано Спаллетти или Роберто Манчини. А к "Спартаку" пошло такое отношение, к сожалению, что это посредственный клуб. Думают, а давай привезем 34-летнего, он не знает ни чемпионата нашего, ни языка".

Юран считает, что "Спартаку" в первую очередь стоило рассматривать отечественных специалистов на поста главного тренера. "Когда тренер общается с игроком через переводчика - это проблема, не доходит до игрока, когда переводчик переводит. Если иностранец, то нужно приглашать серьезного специалиста, который что-то выигрывал и тренировал серьезные клубы. А у нас привозят 34-летнего в "Спартак", у которого опыт работы вообще мизерный, я не понимаю этой логики", - подчеркнул бывший футболист.

"Когда "Шальке" занял второе место при нем, он пришел в команду, которую готовил другой тренер. А потом получилось, что он чуть не докатился до вылета, сразу возникает вопрос, как это получилось. Если тренер умеет работать, то он в любом случае не опустит такую команду, как "Шальке", до вылета. Может быть сезон неудачный, но команда тогда должна идти в середине или чуть выше, хорошо, что "Шальке" спасли", - заключил собеседник агентства.

Карьера Тедеско

Тедеско не играл в футбол на профессиональном уровне, он выступал за команду девятого немецкого дивизиона "Айхвальд", в этом же клубе он начал работать в качестве детского тренера. С 2008 по 2015 год он трудился в структуре "Штутгарта", тренируя сначала юношескую команду, а затем коллектив из игроков не старше 17 лет. С 2015 по 2017 год Тедеско работал в системе "Хоффенхайма", после чего получил возможность поработать в качестве главного тренера команды второго по силе дивизиона немецкого футбола "Эрцгебирге".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
WTA
Российская теннисистка Гаспарян вышла во второй круг турнира в Люксембурге
В стартовом матче турнира 25-летняя россиянка в трех сетах победила швейцарку Джил Тайхманн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС