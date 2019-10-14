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Футбол в России

Исполнявший обязанности главного тренера "Спартака" Кузнецов покинул клуб

Также команду покинули другие члены тренерского штаба Олега Кононова
Сергей Кузнецов Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Сергей Кузнецов
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Московский футбольный клуб "Спартак" объявил об уходе исполнявшего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

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В понедельник "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера немецкого специалиста Доменико Тедеско. На этой должности Тедеско сменил белоруса Олега Кононова, который подал в отставку 29 сентября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Кузнецов, ранее входивший в тренерский штаб Кононова. Под руководством 37-летнего Кузнецова "Спартак" 6 октября на выезде проиграл "Краснодару" (1:2) в матче чемпионате России.

"Исполнявший обязанности главного тренера красно-белых Сергей Кузнецов и остальные члены тренерского штаба Олега Кононова покидают клуб. Футбольный клуб "Спартак" желает им успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Кузнецов летом 2018 года завершил карьеру футболиста и стал одним из ассистентов Кононова в тульском "Арсенале", а затем перешел с ним в "Спартак".

Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков после 12 туров. В следующем матче московский клуб примет казанский "Рубин" 19 октября.

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