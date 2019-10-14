Дворкович ожидает, что "Спартак" при Тедеско станет играть дисциплинированнее

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Игра футболистов московского "Спартака" под руководством нового тренера Доменико Тедеско должна стать более дисциплинированной. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE), бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу Аркадий Дворкович.

"Спартак" объявил о подписании контракта с Тедеско в понедельник. Контракт с 34-летним немцем итальянского происхождения рассчитан до конца мая 2021 года.

"Ожидаю дисциплины, остальное покажет игра. Я его совсем не знаю, судить могу только по результатам в "Шальке", - сказал Дворкович. - Дисциплину он способен наладить, потому что "Шальке" до него играл совсем разбалансированно, а при нем появилась стройность".

На посту главного тренера Тедеско сменил Олега Кононова, который ушел в отставку после пяти поражений в шести матчах в период с 22 августа по 29 сентября. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова 6 октября красно-белые на выезде проиграли "Краснодару" (1:2).

"Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков после 12 туров. В следующем матче московский клуб примет казанский "Рубин", встреча пройдет 19 октября.