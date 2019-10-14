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ЧМ по спортивной гимнастике

Около 100 человек встречают сборную России по спортивной гимнастике в Москве после ЧМ

Некоторые болельщики принесли с собой в аэропорт Шереметьево цветы и различные подарки

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Около 100 человек собрались в московском аэропорту Шереметьево, чтобы встретить сборную России по спортивной гимнастике, вернувшуюся с чемпионата мира в немецком Штутгарте. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встречающие собрались возле одного из выходов. Некоторые болельщики принесли с собой цветы и различные подарки.

Чемпионат мира завершился в воскресенье. За сборную России на турнире выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин, Иван Стретович, Владислав Поляшов, Ангелина Мельникова, Дарья Спиридонова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина и Мария Пасека. Национальная команда заняла второе место в общекомандном зачете с девятью (три золотые, три серебряные и три бронзовые) медалями в активе.

Теги
ЧМ по спортивной гимнастике
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