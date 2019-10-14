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Единая лига ВТБ

"Химки" одержали четвертую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв "Автодор"

Встреча завершилась со счетом 101:84

ТАСС, 14 октября. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" в гостевом матче победил саратовский "Автодор" со счетом 101:84 в матче Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Саратове.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Химок" Янис Тимма, набравший 27 очков. В составе "Автодора" наибольшее количество очков набрал защитник Орландо Джонсон (21).

"Химки" возглавляют турнирную таблицу, имея в активе четыре победы в четырех матчах. "Автодор" идет на 11-й позиции с двумя поражениями в двух матчах.

В следующем матче "Химки" дома встретятся с "Астаной" 20 октября. Днем ранее "Автодор" на выезде сыграет с красноярским "Енисеем".

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