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Футбол в Испании

Первый канал покажет матч чемпионата Испании по футболу "Барселона" - "Реал"

Встреча пройдет 26 октября на стадионе "Камп Ноу"
Футболисты "Барселоны" Лионель Месси и "Реала" Даниэль Карвахаль EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
Описание
Футболисты "Барселоны" Лионель Месси и "Реала" Даниэль Карвахаль
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

ТАСС, 14 октября. Первый канал в прямом эфире покажет матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Реалом". Об этом сообщает пресс-служба канала.

Матч пройдет 26 октября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, начало - в 14:00 мск.

В прошлом сезоне "Барселона" выиграла у "Реала" обе встречи в чемпионате страны (5:1 - дома, 1:0 - в гостях), а также победила мадридский клуб по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка страны (1:1 - дома, 3:0 - в гостях).

"Реал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков после восьми матчей. "Барселона" идет второй, имея в активе 16 очков после восьми встреч.

В чемпионатах Испании "Реал" и "Барселона" провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 242 матча во всех турнирах, "Барселона" одержала 96 побед, "Реал" выиграл в 95 встречах, еще 51 игра завершилась ничейным результатом.

Противостояние каталонского клуба и команды из Мадрида ("эль класико") является одним из самых принципиальных в мировом футболе и собирает многомиллионную аудиторию по всему миру.

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