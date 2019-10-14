Александр Удальцов назначен начальником команды футбольного клуба "Динамо"

ТАСС, 14 октября. Александр Удальцов вернулся на пост начальника команды футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

8 октября "Динамо" объявило о назначении на должность исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова, на этом посту он сменил Дмитрия Хохлова, подавшего в отставку 5 октября. Также в отставку был отправлен спортивный директор клуба Роман Орещук.

"Футбольный клуб "Динамо" благодарит Михаила Суршкова, занимавшего должность начальника команды в последнее время, за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Удальцов занимал пост начальника команды в "Динамо" с осени 2016 года по лето 2019-го. Отмечается, что Удальцов приступит к работе во вторник.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Динамо" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 10 очков после 12 встреч. В следующем матче московский клуб на домашнем поле сыграет с "Краснодаром" 20 октября.