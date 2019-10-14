Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Александр Удальцов назначен начальником команды футбольного клуба "Динамо"

На этому посту он сменил Михаила Суршкова

ТАСС, 14 октября. Александр Удальцов вернулся на пост начальника команды футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

8 октября "Динамо" объявило о назначении на должность исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова, на этом посту он сменил Дмитрия Хохлова, подавшего в отставку 5 октября. Также в отставку был отправлен спортивный директор клуба Роман Орещук.

"Футбольный клуб "Динамо" благодарит Михаила Суршкова, занимавшего должность начальника команды в последнее время, за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Удальцов занимал пост начальника команды в "Динамо" с осени 2016 года по лето 2019-го. Отмечается, что Удальцов приступит к работе во вторник.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Динамо" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 10 очков после 12 встреч. В следующем матче московский клуб на домашнем поле сыграет с "Краснодаром" 20 октября.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
"ВТБ Кубок Кремля"
Тарпищев: первый президент РФ Ельцин внес неоценимый вклад в развитие "ВТБ Кубка Кремля"
В 2019 году теннисный турнир в Москве проходит в юбилейный, 30-й раз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС