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"ВТБ Кубок Кремля"

Медведев назвал "ВТБ Кубок Кремля" одним из самых престижных соревнований в РФ

Председатель правительства отметил, что в турнире участвуют звезды отечественного и мирового тенниса

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XXX Международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проводится в Москве с 12 по 20 октября. Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте правительства РФ.

"За несколько десятилетий он [турнир] стал одним из самых престижных соревнований, которые проводятся в нашей стране. Здесь одерживали блестящие победы многие выдающиеся теннисисты, для которых турнир послужил отправной точкой в их профессиональной карьере, проложил путь к дальнейшим успехам", - говорится в приветствии.

Медведев отметил, что для участия в Кубке Кремля "собираются звезды отечественного и мирового тенниса, чтобы продемонстрировать отличную спортивную подготовку и доказать свое право на обладание кубком". "В течение недели любителей тенниса ожидают по-настоящему красивые, захватывающие и напряженные матчи", - добавил премьер.

Председатель правительства отметил работу организаторов турнира. "Вы делаете все для того, чтобы участники и зрители наслаждались атмосферой теннисного праздника, чувствовали гостеприимство столицы России", - подчеркнул он, выразив уверенность, что "ВТБ Кубок Кремля" станет запоминающимся событием для участников и болельщиков.

"ВТБ Кубок Кремля" - международный теннисный турнир, ежегодно проходящий в Москве. В 1990-2018 годах он проводился на кортах спорткомплекса "Олимпийский". В 2019 году впервые состоится на арене крытого ледового дворца "Крылатское". Входит в категорию "Мировой тур ATP 250" Ассоциации теннисистов-профессионалов и категорию "Премьер" Женской теннисной ассоциации. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,954 млн.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич"ВТБ Кубок Кремля"
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