Московское "Динамо" обыграло "Металлург" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило магнитогорский "Металлург" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе "Динамо" шайбы забросили Микс Индрашис (8-я и 60-я минуты), Юусо Хиетанен (25, 59), Дмитрий Яшкин (38) и Вячеслав Кулемин (51). В составе "Металлурга" две шайбы забросил Сергей Мозякин (17, 18), также отличился Роман Любимов (43). Голкипер "Динамо" Александр Еременко отдал голевую передачу, которая стала для него четвертой в регулярных чемпионатах и седьмой в КХЛ.

"Динамо" второй матч подряд одерживает победу со счетом 6:3, в прошлой встрече московская команда обыграла екатеринбургский "Автомобилист".

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 18 матчах. "Металлург" идет 11-м на Востоке, имея в активе 14 очков за 18 матчей. В следующем матче московский клуб дома примет столичный ЦСКА 16 октября. В тот же день магнитогорская команда на выезде встретится с "Сочи".

В другом матче игрового дня владивостокский "Адмирал" обыграл нур-султанский "Барыс" (1:0), одержав пятую победу подряд и обновив клубный рекорд по данному показателю. Рижское "Динамо" победило челябинский "Трактор" (4:3) впервые с января 2014 года. Казанский "Ак Барс" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:1), нижнекамский "Нефтехимик" переиграл новосибирскую "Сибирь" (2:1, в овертайме).