Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"ВТБ Кубок Кремля"

Кузнецова не сумела выйти во второй круг "ВТБ Кубка Кремля"

Российская теннисистка проиграла Каролине Муховой из Чехии в двух сетах
Светлана Кузнецова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Светлана Кузнецова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова уступила представительнице Чехии Каролине Муховой в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 23-летней Муховой. Спортсменки встречались впервые. В следующем круге представительница Чехии сыграет с хорваткой Донной Векич, которая посеяна под 4-м номером.

Кузнецова, которой 34 года, становилась победительницей Открытого чемпионата США (2004) и Открытого чемпионата Франции (2009). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 57-е место, в ее активе 18 титулов WTA. Мухова в мировом рейтинге занимает 35-ю строчку, на ее счету один титул WTA.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,954 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. Действующей победительницей женского турнира является Дарья Касаткина, мужского - Карен Хачанов.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Готов к давлению". Доменико Тедеско стал новым главным тренером "Спартака"
Первый матч под руководством 34-летнего немца красно-белые проведут 19 октября на своем поле с "Рубином"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС