Кузнецова не сумела выйти во второй круг "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова уступила представительнице Чехии Каролине Муховой в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 23-летней Муховой. Спортсменки встречались впервые. В следующем круге представительница Чехии сыграет с хорваткой Донной Векич, которая посеяна под 4-м номером.

Кузнецова, которой 34 года, становилась победительницей Открытого чемпионата США (2004) и Открытого чемпионата Франции (2009). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 57-е место, в ее активе 18 титулов WTA. Мухова в мировом рейтинге занимает 35-ю строчку, на ее счету один титул WTA.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,954 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. Действующей победительницей женского турнира является Дарья Касаткина, мужского - Карен Хачанов.