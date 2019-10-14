"Бостон" обыграл "Анахайм" в матче НХЛ. Пастрняк забросил четыре шайбы

ТАСС, 14 октября. "Бостон" на своей площадке со счетом 4:2 обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), все шайбы "Бостона" забросил 23-летний чех Давид Пастрняк.

Пастрняк отличился на 5, 32, 43 и 45-й минутах встречи, две шайбы из четырех чех забросил при игре в большинстве. У "Анахайма" отличились Рикард Ракелль (38) и Адам Энрике (57).

Чех провел на площадке 16 минут и 13 секунд, успев нанести пять бросков, четыре из которых достигли цели, и заработать малый штраф за подножку. Две голевые передачи на счету нападающего "Бостона" Брэда Маршанда и защитника команды Тори Круга. Всего на счету Пастрняка теперь 10 очков (6 шайб + 4 голевые передачи) в шести матчах.

Пастрняк впервые в карьере забросил четыре шайбы в одном матче, ранее чешский форвард "Бостона" пять раз оформлял хет-трики. Пастрняк стал третьим игроком в текущем регулярном чемпионате НХЛ, который сумел забросить четыре шайбы в одной встрече, ранее подобное удавалось канадскому форварду "Эдмонтона" Джеймсу Нилу в гостевой игре против "Айлендерс" (5:2) и канадскому нападающему "Детройта" Энтони Манте в домашней игре против "Далласа" (4:3), Манта и Пастрняк забили все голы своих команд в этих матчах. Кроме того, Пастрняк стал 19-м игроком в истории "Бостона", сумевшим четыре раза отличиться в одной игре.

Пастрняк выступает в НХЛ с 2014 года, на драфте новичков "Бостон" выбрал его под общим 25-м номером. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ чех провел 326 матчей и набрал 294 очка (138 шайб + 156 голевых передач). В плей-офф на его счету 42 игры и 43 очка (17+26).

"Бостон" одержал пятую победу в сезоне и занимает первое место в Восточной конференции, набрав 10 очков после шести матчей. "Анахайм" идет пятым на Западе, имея в активе восемь очков после шести встреч. Следующую встречу "Бостон" проведет дома против клуба "Тампа-Бэй" 18 октября, "Анахайм" днем позднее примет "Баффало". Все матчи игрового дня начинались в раннее время, поскольку 14 октября в США празднуют День Колумба. Этот праздник был учрежден в ознаменование прибытия Христофора Колумба в Новый Свет 12 октября 1492 года. А в Канаде 14 октября отмечают День благодарения.