Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Бостон" обыграл "Анахайм" в матче НХЛ. Пастрняк забросил четыре шайбы

Встреча прошла на домашней площадке "Бостона" и завершилась со счетом 4:2
Давид Пастрняк AP Photo/Michael Dwyer
Описание
Давид Пастрняк
© AP Photo/Michael Dwyer

ТАСС, 14 октября. "Бостон" на своей площадке со счетом 4:2 обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), все шайбы "Бостона" забросил 23-летний чех Давид Пастрняк.

Пастрняк отличился на 5, 32, 43 и 45-й минутах встречи, две шайбы из четырех чех забросил при игре в большинстве. У "Анахайма" отличились Рикард Ракелль (38) и Адам Энрике (57).

Чех провел на площадке 16 минут и 13 секунд, успев нанести пять бросков, четыре из которых достигли цели, и заработать малый штраф за подножку. Две голевые передачи на счету нападающего "Бостона" Брэда Маршанда и защитника команды Тори Круга. Всего на счету Пастрняка теперь 10 очков (6 шайб + 4 голевые передачи) в шести матчах.

Пастрняк впервые в карьере забросил четыре шайбы в одном матче, ранее чешский форвард "Бостона" пять раз оформлял хет-трики. Пастрняк стал третьим игроком в текущем регулярном чемпионате НХЛ, который сумел забросить четыре шайбы в одной встрече, ранее подобное удавалось канадскому форварду "Эдмонтона" Джеймсу Нилу в гостевой игре против "Айлендерс" (5:2) и канадскому нападающему "Детройта" Энтони Манте в домашней игре против "Далласа" (4:3), Манта и Пастрняк забили все голы своих команд в этих матчах. Кроме того, Пастрняк стал 19-м игроком в истории "Бостона", сумевшим четыре раза отличиться в одной игре.

Пастрняк выступает в НХЛ с 2014 года, на драфте новичков "Бостон" выбрал его под общим 25-м номером. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ чех провел 326 матчей и набрал 294 очка (138 шайб + 156 голевых передач). В плей-офф на его счету 42 игры и 43 очка (17+26).

"Бостон" одержал пятую победу в сезоне и занимает первое место в Восточной конференции, набрав 10 очков после шести матчей. "Анахайм" идет пятым на Западе, имея в активе восемь очков после шести встреч. Следующую встречу "Бостон" проведет дома против клуба "Тампа-Бэй" 18 октября, "Анахайм" днем позднее примет "Баффало". Все матчи игрового дня начинались в раннее время, поскольку 14 октября в США празднуют День Колумба. Этот праздник был учрежден в ознаменование прибытия Христофора Колумба в Новый Свет 12 октября 1492 года. А в Канаде 14 октября отмечают День благодарения.

Реклама на ТАСС
Евро-2020
Сборная Украины обыграла команду Португалии и досрочно вышла на ЧЕ-2020
Встреча завершилась со счетом 2:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС