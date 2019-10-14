Крикунов: ХК "Динамо" стабилизировал состав и имеет три хороших звена

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московскому "Динамо" удалось стабилизировать состав, три звена столичной команды показывают хорошую игру. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В понедельник "Динамо" дома со счетом 6:3 переиграло магнитогорский "Металлург" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Двумя днями ранее динамовцы с таким же счетом обыграли "Автомобилист". В обоих матчах ворота бело-голубых защищал Александр Еременко, ранее не появлявшийся на льду на протяжении месяца.

"Мы стабилизировали состав, у нас есть три звена, теперь надо с четвертым что-то делать. Защитники регулярно забрасывают, поэтому голы пошли. Наверное, и возвращение Еременко стало импульсом", - отметил Крикунов.

"Настраивались на игру, забили первыми, но потом как всегда пропустили, хорошо, что отыгрались. В целом ребята молодцы, хорошо бились. В концовке были немножко посвежее, поэтому забросили эти шайбы, ну и нам повезло в моменте с четвертой шайбой", - добавил главный тренер "Динамо".

Хоккеисты "Металлурга" играют на уколах

Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев отметил, что многие хоккеисты команды имеют проблемы со здоровьем. "Мы два решающих гола привезли себе сами, очень сложно рассчитывать на что-то. Мы говорили, что здесь хоккей на маленькой площадке, в первую очередь надо не подставить", - отметил тренер.

В лазарете "Металлурга" находятся центральные нападающие Владимир Галузин и Эрик О'Делл. "У нас проблемы связаны с физикой и травмированными ребятами, мы где-то игру держим, а довести до конца постоянно где-то не хватает. У нас много травм, группа ребят еще играет на уколах", - рассказал Воробьев.

"Металлург" занимает 11-е место в Восточной конференции, имея в активе 14 очков после 18 матчей. В следующем матче команда из Магнитогорска на выезде встретится с "Сочи". "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 18 матчах. В следующем матче команда 16 октября примет ЦСКА.