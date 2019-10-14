Шайба и передача Дадонова помогли "Флориде" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 14 октября. "Флорида" одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 6:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Юбердо (1-я минута), Бретт Конноли (30 и 40), Маккензи Уигар (41), Ноэль Аккьяри (48) и Евгений Дадонов (56). У проигравших отличились Тэйлор Холл (3), Йеспер Братт (20), Уилл Бутчер (21) и Павел Заха (22).

Российский форвард "Флориды" Дадонов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Юбердо, также голевую передачу на свой счет записал нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев, ассистировавший Братту.

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 17 из 21 броска по воротам. Для Дадонова заброшенная шайба стала четвертой в шести играх текущего сезона, всего россиянин набрал 6 (4 шайбы + 2 передачи) очков. В активе Гусева, который провел матч в четвертом звене "Нью-Джерси", 3 (2+1) балла за результативность в шести матчах.

"Нью-Джерси" потерпел шестое поражение подряд, в турнирной таблице Восточной конференции подопечные Джона Хайнса занимают последнее, 16-е место, имея в активе два очка после шести матчей. "Флорида" идет на 10-й строчке, набрав в шести играх шесть очков. В следующем матче 18 октября "Нью-Джерси" на домашней площадке примет "Рейнджерс", а "Флорида" днем позднее также дома встретится с "Колорадо".

Все матчи игрового дня начинались в раннее время, поскольку 14 октября в США празднуют День Колумба. Этот праздник был учрежден в ознаменование прибытия Христофора Колумба в Новый Свет 12 октября 1492 года. А в Канаде 14 октября отмечают День благодарения.