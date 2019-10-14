Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба и передача Дадонова помогли "Флориде" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

"Нью-Джерси" потерпел шестое поражение подряд
Евгений Дадонов AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Евгений Дадонов
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 14 октября. "Флорида" одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 6:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На эту тему
"Бостон" обыграл "Анахайм" в матче НХЛ. Пастрняк забросил четыре шайбы

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Юбердо (1-я минута), Бретт Конноли (30 и 40), Маккензи Уигар (41), Ноэль Аккьяри (48) и Евгений Дадонов (56). У проигравших отличились Тэйлор Холл (3), Йеспер Братт (20), Уилл Бутчер (21) и Павел Заха (22).

Российский форвард "Флориды" Дадонов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Юбердо, также голевую передачу на свой счет записал нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев, ассистировавший Братту.

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 17 из 21 броска по воротам. Для Дадонова заброшенная шайба стала четвертой в шести играх текущего сезона, всего россиянин набрал 6 (4 шайбы + 2 передачи) очков. В активе Гусева, который провел матч в четвертом звене "Нью-Джерси", 3 (2+1) балла за результативность в шести матчах.

"Нью-Джерси" потерпел шестое поражение подряд, в турнирной таблице Восточной конференции подопечные Джона Хайнса занимают последнее, 16-е место, имея в активе два очка после шести матчей. "Флорида" идет на 10-й строчке, набрав в шести играх шесть очков. В следующем матче 18 октября "Нью-Джерси" на домашней площадке примет "Рейнджерс", а "Флорида" днем позднее также дома встретится с "Колорадо".

Все матчи игрового дня начинались в раннее время, поскольку 14 октября в США празднуют День Колумба. Этот праздник был учрежден в ознаменование прибытия Христофора Колумба в Новый Свет 12 октября 1492 года. А в Канаде 14 октября отмечают День благодарения.

Реклама на ТАСС
Евро-2020
Сборная Украины обыграла команду Португалии и досрочно вышла на ЧЕ-2020
Встреча завершилась со счетом 2:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС