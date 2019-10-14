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НХЛ

Шайба Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ с "Айлендерс"

Встреча завершилась со счетом 2:3
Владимир Тарасенко AP Photo/Mark Humphrey
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 14 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" в овертайме уступил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Айлендерс" шайбы забросили Брок Нельсон (55-я минута), Мэтью Барзал (60) и Девон Тэйвз (62). У "Сент-Луиса" отличились Брэйден Шенн (7) и Владимир Тарасенко (46), для которого заброшенная шайба стала первой в текущем сезоне. Ранее он установил личный антирекорд, не сумев отметиться в первых пяти встречах сезона. Всего в активе 27-летнего российского форварда теперь 5 (1 шайба + 4 передачи) очков в шести матчах.

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев провел на площадке 13 минут 54 секунды, отметившись двумя хитами, заблокировав при этом три броска. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов остался в запасе.

"Сент-Луис" потерпел третье поражение в сезоне и занимает пятое место в Западной конференции, набрав восемь очков после шести матчей. "Айлендерс" занимают девятую строчку на Востоке, имея в активе шесть очков после шести встреч. В следующем матче "Сент-Луис" сыграет на домашней площадке против "Ванкувера", "Айлендерс" на выезде встретятся с "Виннипегом". Обе встречи пройдут 18 октября.

В другом матче игрового дня "Миннесота" на выезде обыграла "Оттаву" со счетом 2:0.

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