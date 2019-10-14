Карасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Ростовом"

ТАСС, 15 октября. Судья Сергей Карасев из Москвы назначен главным арбитром матча 13-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в субботу. Ассистентами Карасева назначены Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба - Москва), резервным судьей - Иван Сиденков (Санкт-Петербург). Матч пройдет с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), за нее будут отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Алексей Матюнин (Москва).

В субботу также пройдет матч между "Тамбовом" и екатеринбургским "Уралом", который рассудит Игорь Панин (Дмитров). Встречу между московским "Спартаком" и казанским "Рубином" будет обслуживать бригада во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург).

Также VAR будет использован на матче тульского "Арсенала" и "Сочи", обслужит игру бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Матч пройдет в воскресенье. Также в этот день Василий Казарцев (Санкт-Петербург) рассудит "Оренбург" и самарские "Крылья Советов", Николай Волошин (Смоленск) - "Уфу" и столичный ЦСКА, а Вилков - столичное "Динамо" и "Краснодар".

На матче открытия 13-го тура между грозненским "Ахматом" и московским "Локомотивом" будет работать Станислав Васильев (Ижевск). Встреча пройдет в пятницу.