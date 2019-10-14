Российские футболисты вышли в плей-офф Всемирных пляжных игр с первого места в группе

ТАСС, 15 октября. Мужская сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии со счетом 6:5 в заключительном туре группового этапа на Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.

В составе российской команды отличились Алексей Макаров, Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Павел Баженов и Федор Земсков.

Сборная России набрала восемь очков после трех матчей и заняла первое место в группе D, ранее одержав победы над командами Уругвая (5:3) и Сальвадора (4:2). Сборная Японии стала второй, набрав шесть очков. Третье место в группе заняла команда Сальвадора (3 очка), четвертое - Уругвая (0 очков).

В полуфинале россияне сыграют с иранцами, в другой встрече 1/2 финала встретятся команды Бразилии и Италии. В соревнованиях у женщин сборная России также вышла в полуфинал, где сыграет с представительницами Испании, другую путевку в финал турнира оспорят команды Бразилии и Великобритании.

Все полуфинальные матчи состоятся во вторник. В мужском турнире стартовали 16 команд, разделенные на четыре группы. В полуфиналы вышли по одной лучшей команде из каждого квартета.

Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду.